In einem solchen Szenario könnten laut dem Sprecher «praktisch alle existierenden Softwaresysteme» gleichzeitig von bisher unbekannten Schwachstellen betroffen sein, wie es in einem Bloomberg-Bericht vom Freitag heisst. Die Schwachstellen könnten dann mit KI «sofort» ausgenutzt werden.
Anthropic ist vor allem für die KI-Software Claude bekannt, die mit ChatGPT von OpenAI konkurriert. Das Unternehmen machte in den vergangenen Monaten wegen eines Konflikts mit der US-Regierung Schlagzeilen. So bestand Anthropic darauf, dass seine KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen. Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko. Die Firma klagt dagegen.
Das Anthropic-Modell mit dem vollen Namen «Claude Mythos Preview» findet zum Teil seit Jahrzehnten unentdeckt gebliebene Schwachstellen in verschiedener Software. In den falschen Händen wäre es laut den Entwicklern eine gefährliche Cyberwaffe. Anthropic will Mythos daher nicht öffentlich machen.
Am Freitagabend gab derweil Google eine weitere Milliarden-Investition in die Partnerschaft mit Anthropic bekannt. Google gehört seit Jahren zu den Geldgebern von Anthropic und liefert der Firma Spezialchips für KI. Ein weiterer Partner von Anthropic ist Amazon.
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(AWP)