Anthropic ist vor allem für die KI-Software Claude bekannt, die mit ChatGPT von OpenAI konkurriert. Das Unternehmen machte in den vergangenen Monaten wegen eines Konflikts mit der US-Regierung Schlagzeilen. So bestand Anthropic darauf, dass seine KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen. Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko. Die Firma klagt dagegen.