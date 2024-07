Die Finma verteidigt ihr Vorgehen im Bericht und weist die Diskriminierungskritik der Kleinbanken zurück. 2020 sei das Kleinbankenregime eingeführt worden, das den teilnehmenden Instituten weitergehende Erleichterungen erlaube, betonte eine Finma-Sprecherin gegenüber FuW. Zudem wende die Finma das Proportionalitätsprinzip in der Finanzmarktregulierung konsequent an. Dadurch tragen die Anforderungen der Grösse und dem Risiko der einzelnen Institute Rechnung, so die Sprecherin.