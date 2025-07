Eine in der Schweiz tätige Firma soll laut einem Medienbericht mit Versprechen durch Gold-Investitionen Kundinnen und Kunden abgezockt haben. Hinter der Firma stecke ein internationales Firmengeflecht, in dem Millionen verschwinden würden, berichteten die Zeitungen des Tamedia-Verlags am Mittwoch. Die Firma SWM mit Sitz in Liechtenstein bestritt demnach, Gewinnversprechen zu machen und unüblich hohe Gebühren zu verlangen.