Auch wurde die frühere enge Verflechtung mit dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) gelöst. Inzwischen wird die frühere Blutwäsche-Tochter nur noch als Finanzbeteiligung geführt, mit einem Anteil von rund 29 Prozent (Ende Dezember 2025). Damit schnitt Sen Fresenius auf die Pharma-Tochter Kabi und das Klinikgeschäft zu, wo er parallel dazu Effizienzprogramme einläutete. In der Folge verbesserten sich die Resultate des Unternehmens kontinuierlich wieder. An diesem Mittwoch (25. Februar) wird der Fresenius-Chef seine Bilanz für 2025 präsentieren./tav/stw/mis