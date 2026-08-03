Den ehemaligen Managern wird Leistungsbetrug oder Verletzung der Rechtspflichten vorgeworfen. Postauto soll über Jahre trotz gesetzlichem Verbot Millionengewinne durch ein illegales Buchungssystem verschleiert und so zu Unrecht Subventionen bezogen haben. Die Affäre war 2018 aufgedeckt worden. Die Post zahlte damals 205 Millionen Franken an Bund, Kantone und Gemeinden zurück. Der Prozess gilt auch wegen Verjährungsfragen als rechtlich komplex.