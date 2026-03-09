Die Mitgliedsstaaten der IEA, einem Interessenverband von Industriestaaten, halten strategische Reserven als Teil eines gemeinsamen Notfallsystems für Ölpreiskrisen. Aus dem Bericht der «Financial Times» geht weiter hervor, dass die USA eine gemeinsame Freigabe von 300 bis 400 Millionen Barrel (je 159 Liter) für angemessen halten. Dies würde 25 bis 30 Prozent der 1,2 Milliarden Barrel umfassenden Reserve bedeuten. Das Treffen findet vor dem Hintergrund des Drucks auf US-Präsident Donald Trump statt, den steilen Anstieg des Rohölpreises seit Kriegsbeginn zu stoppen. Der durchschnittliche Benzinpreis in den USA ist zuletzt deutlich gestiegen.