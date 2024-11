Im Aktionariat des Hautpflegekonzerns Galderma kommt es laut einem Medienbericht zu grösseren Verschiebungen. So sollen EQT, die Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment einen Anteil von 6,7 Prozent am Unternehmen anbieten, wie Bloomberg am Donnerstag mit Verweis auf ein Term Sheet vermeldete.