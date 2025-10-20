Das United-Internet-Papier gewann kurz nach Handelsstart gut vier Prozent auf 28,02 Euro; der 1&1-Schein legte sogar um mehr als fünf Prozent auf 21,05 Euro zu. Die Papiere von United Internet haben im laufenden Jahr nun rund 80 Prozent gewonnen und liegen damit wieder auf dem Niveau von Mitte 2022. Die Aktien von 1&1 pendeln seit einigen Monaten um den Wert von 20 Euro. Das Handelsvolumen ist gering, da 86 Prozent der Anteile in den Händen von United Internet liegen. Allerdings hat ihr Kurs seit dem Jahreswechsel um rund zwei Drittel zugelegt.