Glencore könnte sich laut einem Medienbericht von einer weiteren Beteiligung trennen. Nach dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der peruanischen Volcan Compania Minera vor einem Monat prüft das Unternehmen auch einen Verkauf der Beteiligung an der kasachischen Bergbaugesellschaft Kazzinc, wie Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen schreibt.