Demnach wirft die Steuerbehörde des zentralafrikanischen Landes Glencore vor, Exportpreise zu tief angesetzt und dadurch die Steuerlast im Land reduziert zu haben. «Wir bestreiten die Vorwürfe der Steuerbehörden», zitierte der «Tages-Anzeiger» in seiner Onlineausgabe am Mittwoch einen Glencore-Sprecher. Man stehe mit den Behörden im Dialog.