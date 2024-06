Der Rohstoffkonzern Glencore hat Medienberichten zufolge in Grossbritannien eine Ausschreibung zur Lieferung von Rohöl gewonnen. Demnach sollen der Ölraffinerie Lindsey an der britischen Ostküste täglich Öl bis zu 113'000 Fass Öl geliefert werden, wie die Nachrichtenagentur «Reuters» am Montag mit Verweis auf mit dem Deal vertraute Personen meldete.