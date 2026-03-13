Nach Ansicht von Glencore sei ein Knackpunkt bei den geplatzten Übernahmegesprächen gewesen, dass die Bewertung durch Rio an den Spotpreis wichtiger Rohstoffe wie Kohle am 7. Januar, dem Tag vor Bekanntwerden der Gespräche, gebunden war. Für eine ausgewogenere Einschätzung hätten aber auch die prognostizierten Preise berücksichtigt werden müssen, sagte CEO Nagle gemäss dem Bericht.