Laut dem Medienbericht soll der Betrag in Form von Aktien abgegolten werden. Die 114,8 Millionen Euro (oder 11,4 Milliarden Rubel) entsprächen 0,57 Prozent an Russlands grösstem Ölproduzenten Rosneft sowie 10,55 Prozent der EN+ Group MKPAO, die sich in Glencores Besitz befinden und die der Rohstoffhändler laut dem Bericht zahlen soll.