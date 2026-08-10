Das Glencore-Konsortium, zu dem auch Kyma Capital, Trifon Natsis und ein nicht namentlich genannter US-Investor gehören, will dem Bericht zufolge frisches Eigenkapital einbringen und mindestens 55 Prozent an Sherritt übernehmen. Parallel biete Gillon Capital, das Family Office des Trump-nahen Unternehmers Ray Washburne, eine ähnliche Mehrheitsübernahme an.