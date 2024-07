«Das jüngste Angebot der UBS an die Anleger sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn auch die Unterlagen über die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen durch die Fondsmanager vorliegen», zitiert das Blatt einen Anwalt, der die Anleger vertritt. Man habe sich daher an die luxemburgische Finanzaufsicht gewandt und um Einsicht gebeten.