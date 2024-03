Stein des Anstosses ist die geplante Übernahme von Vodafone Italien durch die Swisscom. Schaffner sieht die Mehrheitsbeteiligung des Bundes in dem Fall nicht mehr als zeitgemäss an. So sei es ihrer Auffassung nach nicht die Aufgabe eines Bundesunternehmens, in die italienische Telekominfrastruktur zu investieren. Das Risiko für die öffentliche Hand sei zu gross.