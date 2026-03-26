HSG hat Interesse an Helvetia-Büroflächen

Was die Standorte angeht, sei nun klar: Die Helvetia zieht bei der Baloise ein, so der Bericht weiter. Bekannt war bereits, dass der Hauptsitz in Basel angesiedelt wird. Neu sei nun bekannt, dass der Helvetia-Sitz am Rosenberg in St.Gallen faktisch bereits ausgeschrieben worden sei.