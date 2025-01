Georg Marti von der ZKB schätzt die Chancen für einen Verkauf des Deutschland-Geschäfts bei Helvetia als «eher unwahrscheinlich» ein, wie er am Dienstag in einem Kommentar schreibt. Schliesslich sei die Gruppe in diversen Auslandsmärkten verankert, was Teil der Geschäftsstrategie sei, dazu zähle auch Deutschland.