Die Bank hatte im vergangenen Oktober ihre Pläne angekündigt, die Gruppe neu auszurichten, hiess es in einer an Bloomberg verschickten E-Mail des Geldinstituts. In diesem Rahmen entwickle sie ihre Strategie weiter. Der Rückzug gilt als Rückschlag für HSBC, die trotz prominenter Neuzugänge im Management im hart umkämpften Privatbankgeschäft im Nahen Osten bisher nicht mit Rivalen mithalten konnte, heisst es weiter.