Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee laut Medienberichten angewiesen, die Bodentruppen während der zehntägigen Waffenruhe im Südlibanon zu belassen. Netanjahu habe dies im Gespräch mit Ministern gesagt, berichtete der israelische TV-Sender N12. Auch das Portal «ynet» und die Zeitung «Haaretz» berichteten über entsprechende Pläne. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.