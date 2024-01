Laut einem Medienbericht muss Julius-Bär-Chef Philipp Rickenbacher wegen der hohen Kredite an die insolvente Signa-Gruppe per sofort seinen Posten räumen. Dies werde die Bank am Donnerstag zusammen mit den Jahreszahlen mitteilen, vermeldete das Onlineportal Tippinpoint am Mittwochabend.

31.01.2024 19:11