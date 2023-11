Die ausstehenden Kredite von Julius Bär an die Signa-Gruppe des Immobilieninvestors René Benko sollen rund 600 Millionen Euro betragen, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider weiter schreibt. Bereits Anfang November hatte der Finanzblog «Inside Paradeplatz» von Krediten von Julius Bär an Signa in Höhe von «deutlich über einer halbe Milliarde Franken» berichtet. Die Zürcher Bank habe vor vier Jahren den Kauf der Warenhausgruppe Globus durch Benko und seine thailändischen Partner finanziert.