Zürich (awp) - Die Zürcher Privatbank Julius Bär wird laut einem Medienbericht am Donnerstag einen grossen Abschreiber in der Höhe mehrerer Hundert Millionen Franken ankündigen. Es gehe um eine Abschreibung von rund 400 Millionen Franken, womöglich sogar mehr, wegen der Kredite an Signa, schreibt die «Sonntagszeitung» unter Berufung auf Insider.