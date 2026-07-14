Die europaweit einzige Elektroautofabrik des US-Unternehmens Tesla in Grünheide bei Berlin führt nach einem aktuellen Bericht nicht zu einer Belastung des Grundwassers. Es sei im Jahr 2025 zwar zu Unfällen auf dem Gelände gekommen, dem sei aber mit unverzüglichen Sofortmassnahmen begegnet worden, heisst es im «Monitoringbericht Schutzgut Grundwasser» 2025, der dem «Tagesspiegel» und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Es kam zu keinen detektierbaren Zutritten von Schadstoffen in das Grundwasser.»