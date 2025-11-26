Laut SZ sind Personalkürzungen in mehreren Ländern geplant. Allianz Partners beschäftigt insgesamt 22.600 Menschen, davon dem Bericht zufolge etwa 1.600 in Deutschland.
In der Finanzbranche wird schon seit Jahren diskutiert, dass Automatisierung und Digitalisierung viele Jobs überflüssig machen könnten. Die Allianz insgesamt hat in den vergangenen zehn Jahren dennoch im Saldo gut 9.000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, Ende 2024 arbeiteten laut Geschäftsbericht weltweit 156.626 Menschen für den Münchner Dax-Konzern ./cho/DP/stw
(AWP)