Dies berichten die Nachrichtenagentur Reuters und die französische Zeitung "La Lettre A". Laut einem Dokument, das am Donnerstag bei einem Gericht in New York eingereicht wurde, hat Lafarge an beide Terrororganisationen 6 Millionen Dollar bezahlt. Mit dem Geld seien Terrorangriffe auf die Kläger und ihre Familienmitglieder unterstützt worden.