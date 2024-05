Ziel 85'000 Mitarbeiter

Nach dem Zusammenschluss der Rechtseinheiten von UBS AG und CS AG sollen nach Angaben der Grossbank die Schweizer Ländergesellschaften UBS Switzerland AG und Credit Suisse (Schweiz) AG im dritten Quartal integriert werden. Danach kann die CS Schweiz bis 2025 schrittweise in die UBS-Systeme überführt werden und erst danach kann es mit der Restrukturierung so richtig losgehen. Die UBS will etwa aus verlustreichen und/oder zu risikoreichen Geschäftsfeldern aussteigen. Insbesondere das Handelsgeschäft der früheren CS soll massiv verkleinert werden.