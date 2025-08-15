Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme zu den konkreten Plänen ab. Lindt & Sprüngli evaluiere aber bereits seit mehreren Jahren, weiter in die Produktionskapazität in den USA zu investieren, sagte ein Mediensprecher zu AWP. Aktuell würden zudem die Kapazitäten am Produktionsstandort in Stratham (New Hampshire) erweitert.