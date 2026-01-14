Die für Outdoor-Sportbekleidung bekannte Mammut Gruppe soll wieder verkauft werden. Der Besitzer, die Finanzgesellschaft Jacobs Capital der Familie Jacobs, stelle sich einen Verkaufspreis von über 500 Millionen Euro vor, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur «Bloomberg», die sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen bezieht.