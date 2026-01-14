Mit der Suche nach einem potentiellen Käufer ist gemäss der Agentur die Investmentbank Houlihan Lokey Inc betraut. Entsprechende Gespräche befänden sich indes noch in einem frühen Stadium und dass es zu einem Deal komme, sei keinesfalls gewiss.
Weder Jacobs Capital noch Mammut noch Houlihan Lokey wollten sich zu den Gerüchten äussern.
Mammut gehörte einst zum Mischkonzern Conzzeta, wurde 2021 dann von Bystronic, die aus Conzzeta hervorging, an die britische Investmentgesellschaft Telemos Capital verkauft, für 230 Millionen Franken. Später stieg die Jacobs-Familie ein.
cf/hr
(AWP)