SpaceX spielt aktuell eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm und ist zudem für den Weltraum-Satellitendienst Starlink bekannt. Musk hält laut Medienberichten mehr als 40 Prozent an SpaceX - und hat die Kontrolle über das Unternehmen dank Aktien mit mehr Stimmrechten.