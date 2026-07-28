Mit diesem Entscheid habe das Gericht eine bereits 2023 erlassene Unterlassungsverfügung noch ausgeweitet, hiess es weiter. Nestlé hatte damals geltend gemacht, der Hersteller habe die Marke trotz eines rechtskräftigen Urteils weiter genutzt und Produkte damit über Online-Plattformen verkauft. Als Beweis dafür seien Online-Käufe oder Screenshots von E-Commerce-Angeboten vorgelegt worden.