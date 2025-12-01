Nestlé hatte 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an Blue Bottle Coffee erworben und bewertete den für seinen Filterkaffee bekannten Premium-Röster mit rund 700 Millionen US-Dollar, wie Reuters weiter schreibt. Es werde erwartet, dass ein Verkauf die Kette mit einem Abschlag bewerten würde, sagten die Insider der Nachrichtenagentur.