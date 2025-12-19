In dem Verkaufsprozess, der von der Bank Rothschild geleitet werde, gelte weiterhin die Investmentfirma PAI Partners als Favorit. Nestlé führt seit 2016 mit PAI Partners ein Gemeinschaftsunternehmen im Glacé-Geschäft unter dem Namen Froneri. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Übernahme von Nestlé Waters einem ähnlichen Muster folgen und somit eine weitere Partnerschaft zwischen dem Schweizer Konzern und dem französischen Fonds entstehen könnte.