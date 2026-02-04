Wie die «Financial Times» am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtete, soll der Konzern künftig auf die Säulen Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks fokussieren. Dies soll die Zusammenarbeit innerhalb der komplexen Struktur von Nestlé stärken. Teams sollen sich mit neuen Produktinnovationen schneller an sich wandelnde Konsumententrends anpassen.