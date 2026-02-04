Navratil hatte den Fokus bereits im Dezember in einem Interview mit «Finanz und Wirtschaft» skizziert: Rund je ein Viertel des Geschäfts entfalle auf Tierfutter mit guten Wachstumsaussichten und auf Kaffee mit grossen Chancen, sagte er damals. Ergänzt werde das Geschäft durch das Nutrition- und Health-Segment von Produkten für Schwangere bis Erwachsene sowie das Food- und Snacking-Portfolio. «Ich frage mich nicht, was wir noch dazukaufen müssen. Was wir brauchen, sind Innovationen, um das Wachstum zu beschleunigen.»