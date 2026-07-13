«Es werden auch weiterhin konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Partnern geführt», sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) auf Anfrage. «Das gemeinsame Ziel bleibt die Abwendung von Werkschliessungen durch Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der Standorte nachhaltig stärken. Das gilt insbesondere für den Standort Osnabrück. Zu einzelnen Details werden wir keine Stellung nehmen.»