Allerdings seien die Pläne des Basler Konzerns noch in einer frühen Phase, heisst es weiter. Eine Novartis-Sprecherin erklärte am Dienstagnachmittag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass das Unternehmen «Marktgerüchte und Spekulationen» grundsätzlich nicht kommentiere. Der Pharmakonzern hatte die damals an der US-Börse Nasdaq kotierte französische Advanced Accelerator Applications im Jahr 2017 vollständig übernommen.