Bis Ende 2025 sollen alle Standorte von Morphosys in Deutschland und in den USA geschlossen werden, heisst es in einem Artikel der deutschen Zeitung «Wirtschaftswoche» unter Berufung auf Aussagen von Novartis. Demnach sollen alle Portfolioaktivitäten von Morphosys in Novartis integriert werden. Davon seien rund 330 Arbeitsplätze betroffen.