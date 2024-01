Der Basler Pharmakonzern Novartis ist laut einem Medienbericht nicht mehr an der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Cytokinetics interessiert. Novartis habe in den vergangenen ein oder zwei Tagen einen Rückzieher gemacht, schreibt das «Wall Street Journal» am Donnerstag. In den USA geben die Cytokinetics-Aktien stark nach.

11.01.2024 18:51