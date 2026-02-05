Laufe es nach Erwartung, solle das in die nächste Gesetzesmassnahme aufgenommen werden. Zeitliche Angaben machte Leo laut der Agenturmeldung nicht dazu. «Für einmal positive Nachrichten», kommentierte Swissmem die Meldung auf der Plattform LinkedIn. Der enorme Einsatz des Verbandes und der Schweizer Behörden scheine sich gelohnt zu haben.