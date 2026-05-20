Der Börsengang selbst sei für September anvisiert, hiess es in der «FT» weiter. Firmenchef Sam Altman wolle das aktuell mit 852 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen vor dem Rivalen Anthropic an die Börse bringen. Dieser solle ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen. Finanzchefin Sarah Friar plädiere hingegen für einen vorsichtigeren Ansatz. Der Zeitplan ist laut dem Bericht von den Marktkonditionen und dem im kommenden Monat erwarteten grössten Börsengang aller Zeiten, Elon Musks SpaceX, abhängig. OpenAI habe zu dem Thema keinen Kommentar abgeben wollen./he/gl