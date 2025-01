Die von Amazon unterstützte KI-Firma Anthropic strebt einem Medienbericht zufolge in einer Finanzierungsrunde eine Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar an. Anthropic befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen für eine weitere Finanzierung von 2 Milliarden Dollar, schrieb das «Wall Street Journal» (Dienstag) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dies entspräche einem Unternehmenswert von 60 Milliarden Dollar. Der Deal würde Anthropic laut dem Datenanbieter CB Insight zum fünftwertvollsten US-Startup machen - nach SpaceX, dem Konkurrenten OpenAI, Stripe und Databricks.