Musk eskalierte mit dem Vorstoss seine Fehde mit OpenAI und Firmenchef Sam Altman. Im Kern geht es darum, dass die 2015 von Musk mitgegründete Firma OpenAI von dem vereinbarten Weg abgekommen sei, ein nicht auf Profit ausgerichtetes Unternehmen zu sein, dessen Forschung zu Künstlicher Intelligenz der Menschheit zugutekommen sollte. Jetzt profitiere vor allem Grossinvestor Microsoft davon, hiess es in der am Donnerstag in San Francisco eingereichten Klage. Das sei eine «eklatante Verletzung» der ursprünglichen Gründungsvereinbarung.