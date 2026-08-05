Aroma-Zone, mit Sitz in der Provence, wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist auf Beauty- und Wellnessprodukte mit Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe spezialisiert. Seit 2021 hält der französische Vermögensverwalter Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone, damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.