Unter der Führung seines langjährigen Vorstandsvorsitzenden Albert Bourla versucht Pfizer, den Aktienkurs des Unternehmens zu steigern. Die Aktien sind seit ihrem Hoch Ende 2021 während der Covid-19-Pandemie, als das Unternehmen einen Blockbuster-Impfstoff produzierte, um mehr als die Hälfte gefallen. Das Papier schloss am Freitag bei 24 US-Dollar - damit betrug der Marktwert des Arzneimittelherstellers gut 136 Milliarden US-Dollar.