Bei Polypeptide war am Freitagabend zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Gegenüber Bloomberg erklärte ein Mediensprecher lediglich, das Unternehmen fokussiere weiterhin auf seinen «strategischen Plan und auf die Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Kunden». Vertreter von EQT, KKR und Advent lehnten gegenüber Bloomberg einen Kommentar ab.