Polypeptide erklärte am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, dass das Unternehmen Marktgerüchte oder Spekulationen nicht kommentiere. «Das Unternehmen bleibt auf seinen strategischen Plan und auf die Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Kunden fokussiert», so eine Sprecherin. Vertreter von EQT, KKR und Advent lehnten gegenüber Bloomberg einen Kommentar ab.