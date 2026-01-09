Am häufigsten gemeldet worden seien Anrufe von angeblichen Polizisten mit 26 Prozent der Fälle. Es folgten Phishing-Versuche mit 19 Prozent sowie Online-Anlagebetrügereien über Werbung mit 9 Prozent. Unternehmen seien weiterhin besonders stark ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Die Zahl der Meldungen zu sogenannten CEO-Betrugsversuchen sei von 719 auf 970 gestiegen. Auch die Anzeigen wegen Ransomware-Angriffen hätten zugenommen und seien von 92 auf 104 Fälle angestiegen. («Le Temps»)