Die Sandoz-Familienstiftung will laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ein bedeutendes Paket ihrer Aktien des Pharmakonzerns Novartis veräussern. Sie bietet nun über ihre Beteiligungsgesellschaft Emasan in einem sogenannten «Blocktrade» insgesamt 26,5 Millionen Novartis-Aktien zum Kauf an.