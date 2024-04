Der Softwarehersteller SAP will nach einem Zeitungsbericht als Teil seines angekündigten Grossumbaus voraussichtlich 2600 Stellen in Deutschland streichen. Ein Sprecher des Konzerns äusserte sich am Samstag nicht zu der konkreten Zahl, die aus einem Bericht des «Handelsblatts» hervorgeht. Bisher war lediglich von insgesamt 8000 Stellen die Rede, die von der Umstrukturierung betroffen seien. SAP hatte dies im Januar mitgeteilt, ohne zu benennen, wo wie viele Arbeitsplätze wegfallen werden.